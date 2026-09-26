As Juntas de Freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão já estão a instalar sistemas de internet via Starlink, numa medida que pretende reforçar as comunicações em caso de falhas nas redes convencionais.

Em Vermoim, o equipamento já está instalado. A solução permite assegurar uma ligação alternativa através de satélite, garantindo maior continuidade das comunicações mesmo perante eventuais falhas nas infraestruturas terrestres.

A iniciativa integra o programa “Freguesias Ligadas”, que prevê o reforço da resiliência das comunicações ao nível das freguesias, permitindo manter serviços e contactos essenciais em situações de emergência ou interrupção das redes habituais.