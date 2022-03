Juntas de Ruivães/Novais e Seide entregam carregamento de tampinhas para ajudar famalicense

O Centro de Recolha Animal de Famalicão foi responsável, esta sexta-feira, por um episódio de resgate diferente.

Habituada a resgatar cães e gatos, a equipa do Centro de Recolha Animal pela frente deparou-se com uma genetta no interior do sótão de uma habitação antiga, no concelho famalicense.

O animal, depois de resgatado e examinado pela equipa do CROA, foi libertado na natureza mediante autorização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.