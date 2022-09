Justiça: Vários julgamentos adiados por avaria no sistema dos tribunais

A Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão recomenda ao executivo para que no próximo dia 10 de setembro a bandeira LGBTQIAP+ seja hasteada no edifício da Câmara Municipal, coincidindo com a primeira Marcha LGBTQIAP+ de Vila Nova de Famalicão. Lembra que municípios como Lisboa, Coimbra, Matosinhos, Cabeceiras de Basto, entre outros, vão fazer o mesmo.

«Num momento em que os Direitos Humanos conquistados nas últimas décadas estão cada vez mais em risco e face aos retrocessos civilizacionais a que temos assistido ao nível internacional, é da maior importância reafirmar conquistas, continuar o caminho do progresso e garantir que não é dado nem um passo atrás», considera a direção concelhia do PAN.

O partido lembra que fazia parte do seu programa autárquico medidas como a adesão do município à Rede de Cidades Arco-Íris, assumindo a sua responsabilidade no combate à discriminação da comunidade LGBTI, mas também a realização de campanhas de esclarecimento às famílias, «na busca de prevenir e erradicar o preconceito e a violência contra crianças LGBTI, assim como a realização de campanhas de sensibilização sobre esta temática que referissem expressamente os diversos tipos de discriminação, e esclarecessem sobre as questões referentes à sexualidade humana e às suas esferas».