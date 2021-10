Kickboxing: Sofia Oliveira conquista bronze no Campeonato do Mundo

A atleta famalicense perdeu, nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Kickboxing, que decorre em Itália. O combate decorreu ao início da tarde desta quinta-feira, com Sofia Oliveira a perder contra a atleta profissional da seleção austríaca. A disputa por um lugar na final foi intensa, com Sofia a mostrar superioridade, excetuando no último assalto.

No entanto, a famalicense garante a medalha de bronze e a presença nos The World Games Sports, em 2022, que se disputa nos Estados Unidos. É a primeira atleta portuguesa selecionada para participar nesta competição.