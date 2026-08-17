O Kids Happy, no E. Leclerc, em Famalicão, apresenta um espaço totalmente remodelado, com novas atrações e muita diversão para os mais novos.

Destinado a crianças dos 2 aos 12 anos, o parque permite entradas individuais ou a realização de festas de aniversário, contando com monitoras para acompanhar as crianças durante a diversão.

A grande novidade é o escorrega azul com luzes led, que assume o protagonismo entre as novas atrações do espaço e promete fazer as delícias dos mais pequenos.

O Kids Happy está também preparado para receber ATLs, centros de estudo, festas escolares e eventos empresariais, adaptando o espaço a diferentes tipos de grupos e celebrações.

As crianças entre os 2 e os 3 anos têm de entrar acompanhadas por um adulto responsável.

Com a remodelação, o Kids Happy reforça a oferta de diversão para as famílias de Famalicão, num espaço pensado para brincar, celebrar aniversários e passar momentos de lazer.