Lá fora: França testa radares que vão multar veículos que façam muito barulho

Papa agradece exemplo de união do povo na luta para salvar Rayan que acabou por falecer

“Em Marrocos, um povo inteiro uniu-se para salvar Rayan”, afirmou o pontífice, citado pela agência de notícias espanhola EFE, no final da oração do Angelus dominical perante dezenas de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O papa apontou que entre as muitas más notícias há também “coisas belas”.

Francisco salientou que “toda a cidade estava a trabalhar para salvar uma criança” e, “embora tenham tentado tudo, infelizmente não conseguiram”, mas, realçou, “as fotografias de uma cidade à espera de salvar uma criança” mostram o seu “exemplo”.

“Obrigado a esta aldeia por este testemunho”, acrescentou o chefe da Igreja Católica.

Rayan caiu na terça-feira num poço de 32 metros de profundidade.

O caso do menino marroquino foi acompanhado em todo o mundo e desencadeou uma maré de solidariedade nas redes sociais com artistas, políticos e desportistas de todo o mundo a enviarem mensagens de solidariedade à família do rapaz.