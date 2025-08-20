Concelho, Desporto, FC Famalicão

Lamine Beye reforça FC Famalicão por cinco temporadas

Lamine Beye, médio senegalês de 18 anos, é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão, assinando um contrato válido por cinco temporadas.

O jogador iniciou a sua formação no RS Yoff, onde se destacou na equipa principal, e foi a revelação da Ligue 2 do Senegal na época 2023-24, assinando depois pelo AJEL de Rufisque. Na temporada seguinte, destacou-se na Ligue 1 sénior, sendo considerado uma das surpresas do campeonato e distinguido como jogador do mês de março. O seu rendimento valeu-lhe recentemente a chamada à seleção sub-20 do Senegal.

Lamine Beye afirmou estar muito feliz pelo novo passo na carreira e honrado por jogar num clube de prestígio europeu. Definiu-se como “um médio de forte envergadura física, com boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol” e comprometeu-se “a deixar tudo em campo para retribuir a confiança que o clube depositou”.

O senegalês revelou ainda ter falado com o compatriota Ibrahima Ba, que lhe deixou apenas elogios sobre o clube.

Incêndios: Candidato do CHEGA à Câmara de Famalicão critica governos e propõe reforço da proteção civil

Pedro Alves, Chefe do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave e candidato do CHEGA à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, manifestou solidariedade aos bombeiros e criticou os governos do PS e PSD pela gestão dos incêndios florestais.

O candidato, de 42 anos, destacou que os incêndios não são inevitáveis, mas resultado de negligência política e falta de planeamento. Recordou que Portugal perdeu mais de 139 mil hectares de floresta em oito meses, um valor recorde na União Europeia, com fogos de grande dimensão a afetar zonas como Chaves, Mirandela, Sabugal e Covilhã.

Pedro Alves responsabilizou diretamente os governos, acusando-os de falhanço no ordenamento florestal, desinvestimento em equipamentos e impunidade perante incendiários. Ao mesmo tempo, deixou uma mensagem de reconhecimento aos bombeiros: são, disse, “os verdadeiros heróis da proteção civil e merecem muito mais do que palavras de circunstância”.

No plano local, propõe medidas concretas para reforçar a proteção civil em Famalicão, incluindo investimento em veículos e equipamentos, formação especializada, vigilância tecnológica com drones, equipas de monitorização florestal, parcerias com empresas locais e planos de prevenção.

Pedro Alves defende ainda a aplicação das propostas nacionais do CHEGA, como a classificação da carreira de bombeiro como de risco e punições exemplares para incendiários, sublinhando que é necessário “liderança com coragem, lei e ordem”.

CHEGA reúne com ACIF para discutir futuro do comércio em Famalicão

A Comissão Política Concelhia do CHEGA de Famalicão reuniu-se com a Direção da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, presidida por Hélder Pereira.

Em cima da mesa estiveram temas ligados ao fortalecimento do comércio local, ao incentivo ao empreendedorismo e à importância da formação, considerados motores para o desenvolvimento económico e social do concelho.

Segundo o CHEGA Famalicão, ouvir as instituições representativas da economia local é essencial para compreender os desafios diários dos comerciantes e empresários. O partido sublinha que esse diálogo permite “construir soluções que promovam dinamismo, inovação e competitividade”.

Já a ACIF chamou a atenção para as dificuldades que o setor atravessa no atual contexto económico e apresentou propostas que a estrutura concelhia do CHEGA garantiu estar disponível para analisar e integrar nas suas linhas de ação.

O encontro decorreu num clima de cooperação e proximidade. Para ambas as partes, a união entre política, tecido empresarial e sociedade civil é fundamental para projetar o futuro de Famalicão.

No final, o CHEGA reafirmou o compromisso de defender medidas que reforcem o comércio, apoiem o empreendedorismo e criem mais oportunidades de formação, com o objetivo de contribuir para um concelho “mais próspero e sustentável”.

IPMA prevê o regresso da chuva para domingo e deve manter-se durante a próxima semana

A chuva poderá estar de regresso já no próximo domingo, é o que indica a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo os dados disponíveis, com os aguaceiros deverá esperar-se uma descida das temperaturas. A partir de domingo e até sexta-feira, dia 29, as temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus.

Há previsão de chuva quase todos os dias, com exceção para terça-feira.

Pode acompanhar a previsão ao detalhe e atualizada aqui

Famalicão: Adelino Ferreira Lopes desapareceu há 1 ano e 10 meses em Requião

Adelino Ferreira Lopes permanece desaparecido desde a manhã de 17 de outubro de 2023. Passados 1 ano e 10 meses, continua sem haver qualquer informação sobre o seu paradeiro.

O famalicense vivia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião, e foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco.

Adelino é dependente de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária.

Famalicão: Colisão entre veículos faz dois feridos na freguesia de Vale São Martinho

Duas pessoas ficaram feridas, na sequência de uma colisão entre dois veículos, na manhã desta quarta-feira, em Vale São Martinho, Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 08h10, na Rua da Devesa e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Hóquei em Patins: Atleta famalicense convocado para a Seleção Nacional de Sub-19

Martim Oliveira, jovem guarda-redes natural de Vila Nova de Famalicão, foi convocado para representar a Seleção Nacional de Sub-19 de hóquei em patins no Campeonato da Europa, que decorre em Viareggio, Itália, entre 25 e 30 de agosto.

Formado no Riba d’Ave, Martim Oliveira dividiu a última época entre os Sub-19 e a equipa B do Óquei de Barcelos. Com este clube conquistou o título de Campeão Nacional da III Divisão e teve papel decisivo na subida à II Divisão.

Na próxima temporada, o guarda-redes continuará ao serviço do Óquei de Barcelos Sub-19 e da equipa B, que disputará a II Divisão Nacional de hóquei em patins.