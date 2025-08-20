Lamine Beye reforça FC Famalicão por cinco temporadas

Lamine Beye, médio senegalês de 18 anos, é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão, assinando um contrato válido por cinco temporadas.

O jogador iniciou a sua formação no RS Yoff, onde se destacou na equipa principal, e foi a revelação da Ligue 2 do Senegal na época 2023-24, assinando depois pelo AJEL de Rufisque. Na temporada seguinte, destacou-se na Ligue 1 sénior, sendo considerado uma das surpresas do campeonato e distinguido como jogador do mês de março. O seu rendimento valeu-lhe recentemente a chamada à seleção sub-20 do Senegal.

Lamine Beye afirmou estar muito feliz pelo novo passo na carreira e honrado por jogar num clube de prestígio europeu. Definiu-se como “um médio de forte envergadura física, com boa capacidade técnica e que gosta de ajudar a equipa a praticar bom futebol” e comprometeu-se “a deixar tudo em campo para retribuir a confiança que o clube depositou”.

O senegalês revelou ainda ter falado com o compatriota Ibrahima Ba, que lhe deixou apenas elogios sobre o clube.