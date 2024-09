Lembra-se? Tempestade que destruiu Feira de Artesanato em Famalicão foi há 25 anos

O Clube Motard Escorpiões convida todos os amantes das duas rodas para o “MotoChurrasco 2024”, um evento que promete combinar a paixão pelo motociclismo com a amizade e um bom churrasco. A festa terá lugar na sede do clube, no dia 21 de setembro, a partir das 14h, com entrada livre.

Os participantes poderão desfrutar de um dia repleto de atividades, incluindo jogos tradicionais, um show de Bike Wash e música ao vivo com Zekexperience. A animação estará garantida pelo DJ da Real Team Eventos. No menu, destaque para o porco no espeto, acompanhado de outros petiscos típicos.