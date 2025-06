Leonor Santos vai ser “Astronauta por um dia”

Com a chegada das Festas Antoninas, que decorrem entre 6 e 13 de junho, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão volta a apostar no reforço da oferta de estacionamento gratuito nas zonas periféricas do centro da cidade.

A autarquia anunciou o alargamento de horários e a gratuitidade de vários parques sob gestão municipal, bem como a criação de parcerias com entidades privadas e proprietários para disponibilizar espaços adicionais durante os dias das festividades.

Entre os parques disponíveis 24 horas por dia destacam-se o Parque da Devesa, o Campo da Feira, a Estação Rodoviária, o parque provisório na Avenida General Humberto Delgado e o da Casa das Artes, com dois pisos. Adicionalmente, estarão operacionais várias zonas de estacionamento provisório em ruas próximas, como a Rua D. Sancho I, Rua Dr. Nuno Carvalho (junto à Igreja de Antas) e a Avenida Rebelo Mesquita (junto aos Bombeiros Voluntários).

O parque do CITEVE estará acessível em horários específicos: nos dias 6, 9 e 12 de junho das 19h30 às 06h00; no dia 10 todo o dia até às 23h00 e no dia 13 até às 03h00. Já o Parque Heróis de Monsanto, junto à Estação Ferroviária, será gratuito a partir das 19h00 nos dias 6, 9 e 12, e durante todo o dia nos feriados de 10 e 13 de junho.