A Leroy Merlin confirmou a abertura de uma nova loja em Vila Nova de Famalicão. O espaço vai ocupar uma das novas unidades comerciais previstas na expansão da galeria do Auchan.

A chegada da marca representa um reforço da oferta comercial do concelho, com produtos nas áreas da bricolage, construção, jardim e casa.

A Leroy Merlin já está presente em vários concelhos da região, como Guimarães, Braga e Barcelos, e passa agora a contar também com uma loja em Famalicão.

A nova unidade integra o projeto de expansão da galeria comercial do Auchan, que prevê a instalação de várias outras lojas, como é exemplo a FNAC.