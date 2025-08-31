Levantados 34 milhões das caixas de multibanco de Famalicão em Julho

No mês de julho, os utilizadores das caixas automáticas de multibanco (ATM) em Vila Nova de Famalicão levantaram um total de 34 milhões de euros, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A maior fatia deste montante foi retirada com cartões nacionais, que somaram 33 milhões de euros. Já os cartões estrangeiros representaram cerca de 1 milhão de euros, um valor que reflete também a presença de emigrantes e visitantes no concelho durante o período de verão.

Os levantamentos em numerário continuam a ser uma prática comum entre os famalicenses e, em especial nesta altura do ano, registam um aumento devido às férias.