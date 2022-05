Líder do PSD de Famalicão é o mandatário de Luís Montenegro

Famalicão: Sábado abrem as inscrições para a 8.ª edição do Ymotion

A 8.ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão arranca no dia 7 de maio, com as inscrições e submissão de curtas-metragens produzidas por jovens entre os 12 e os 35 anos de idade.

A apresentação da edição de 2022 do festival está agendada para o próximo sábado, às 21h00, na Casa da Juventude, onde serão desvendados pormenores desta edição do festival. Nesta sessão estará presente a vereadora da Juventude, Luísa Azevedo, e a jornalista Maria João Rosa, bem como a madrinha e o padrinho do Ymotion 2022, a atriz Carolina Amaral e o ator Tiago Aldeia.

No que se refere à fase final do festival, decorre entre os dias 21 a 26 de novembro, na Casa da Juventude, no Centro de Estudos Camilianos e na Fundação Castro Alves, em Vila Nova de Famalicão, com a projeção das obras admitidas e a atribuição dos prémios do festival.

Depois da apresentação, segue-se uma visita guiada à exposição coletiva «Em Branco», com enfoque no centenário de José Saramago, constituída por 28 apresentações individuais da autoria dos alunos do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Está ainda programada uma conversa sobre cinema com Filipe Melo, cineasta, músico e autor de banda desenhada e ao final da noite, serão projetados os filmes premiados na 7.ª edição do Ymotion, num espaço de recreação noturna no centro urbano.

Na segunda-feira, dia 9 de maio, começa o Ciclo Formativo Ymotion 2022, composto por sete workshops e masterclasses gratuitos, que decorrem até ao dia 14 de maio. Nestes workshops vão ser abordados temas como o documentário, o cinema de animação, o guionismo, a realização em smartphones e a produção em cinema, e envolve formadores como a atriz e realizadora Joana de Verona, o realizador Pedro Cabeleira, Ricardo Leite, a cantora e produtora Cláudia Pascoal, a realizadora Patrícia Santos, o produtor Gonçalo Galvão Teles, Inês Jonas, Andreia Ribeiro e Sara Santos.