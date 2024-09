Liga Portugal vai plantar 200 árvores por cada golo marcado, em homenagem aos bombeiros

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco dedicou um dia à Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE). Este é um programa que visa a articulação entre o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco e diversos intervenientes, tendo em vista a conciliação entre a atividade escolar com a prática desportiva de alunos-atletas, enquadrados no regime de alto rendimento, seleções nacionais ou de elevado potencial desportivo.

Este Agrupamento tem 69 alunos-atletas (AA), distribuídos por 11 modalidades e 14 clubes/academias.

O dia dedicado à Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) começou com uma formação para os 27 docentes da Sala de Estudo Aprender+ (SEAM), de diferentes áreas curriculares, que integram a equipa pedagógica dedicada a desenvolver planos pedagógicos individuais, adaptados às necessidades dos alunos.

Deu-se de seguida o encontro/articulação com os docentes dos Conselhos de Turma dos AA UAARE, onde estiveram presentes cerca de 150 professores, das 37 turmas a que pertencem os nossos AA.

Carlos Teixeira, docente da CESPU, deu uma palestra sobre a “Higiene do Sono”, com a mensagem que o repouso é uma componente importante no processo de treino e nas aprendizagens escolares.

Ao final da tarde, teve lugar o encontro/articulação com os Interlocutores Desportivos (ID), os AA e famílias, onde foi apresentada toda a dinâmica do programa.

Estiveram presentes, para além do diretor do Agrupamento, os vereadores do Desporto e Educação do Município de V.N.F., Pedro Oliveira e Augusto Lima; os coordenadores UAARE, nacional e regional, Victor Pardal e Pedro Seco, assim como o responsável dos ambientes digitais, Filipe Castro, e o responsável do Centro de Medicina Desportiva do Porto, André Nascimento.

Os professores acompanhantes (PA) da UAARE do Agrupamento, Paulo Pereira e Maria José Veloso, agradeceram a presença de todos, concluindo que se tratou de um dia onde a Educação e o Desporto podem ser parceiros, na garantia do sucesso escolar nestas duas vertentes.