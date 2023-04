Limpeza de vegetação nas avenidas de Famalicão: Atenção aos condicionamentos do trânsito

O grupo Peregrinos de Famalicão terminou, às primeiras horas da manhã deste domingo, a peregrinação até ao Santuário do Sameiro, em Braga.

Depois de alguns desafios, relacionados acima de tudo com a chuva e o frio, o grupo que passou a madrugada na estrada, chegou ao destino são e salvo.

Esta ação, para orar por aqueles que mais necessitam, volta a repetir-se já na próxima terça-feira, dia 25 de abril, mas agora com destino a Balasar, no vizinho concelho da Póvoa de Varzim. A partida está marcada para as 06h30.