O FC Famalicão chegou a acordo com Gabriel Cabral para o prolongamento do contrato. O guarda-redes brasileiro, de 22 anos, assinou até 2029.

Contratado ao Ferroviária no início da temporada transata, integrou o plantel da equipa principal e competiu pelos sub-23, sendo um dos destaques da Liga Revelação, cuja equipa esteve na luta pelo título.

Entre outras defesas, Gabriel Cabral mostrou competência nas grandes penalidades.

“Estou muito feliz por ter renovado. As pessoas do clube transmitiram-me sempre muita confiança e esta renovação é um sinal evidente desse sentimento”, salientou.

O Futebol Clube de Famalicão abriu-lhe as portas do futebol europeu, num passo que lhe permitiu “cumprir um sonho e beneficiar de um contexto altamente favorável para evoluir do ponto de vista pessoal e profissional e potenciar as minhas qualidades”.