Concelho

Lions Clube de Famalicão doa 17 mil euros à Associação Dar as Mãos

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão doou 17 000€ à Associação Dar as Mãos, uma organização que desenvolve projetos de apoio social no concelho. Este montante resulta das várias ações que o Lions tem vindo a promover, demonstrando o seu compromisso com a comunidade local.

O valor entregue reverte para a aquisição de uma carrinha, equipamento essencial para facilitar a ação da associação Dar as Mãos junto da população famalicense, permitindo o transporte de bens e o apoio direto a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Famalicão: Mathias de Amorim regressa após castigo e confia na vitória sobre o Casa Pia (c/vídeo)

Mathias de Amorim, após cumprir 2 jogos de castigo, pela expulsão em Barcelos, com o Gil Vicente, já pode entrar nas opções do treinador Hugo Oliveira para a receção ao Casa Pia, na noite desta segunda-feira. O médio, um dos habituais titulares no meio campo, aposta na vitória perante um adversário «que está numa boa série, com quatro jogo sem perder».

A crença na vitória «advém da confiança dos jogadores e do trabalho que realizamos ao longo da semana», refere o jogador. Na antevisão ao jogo, Mathias de Amorim passa um olhar pelo seu percurso no Famalicão, onde «evolui muito»; do «orgulho» em representar a seleção nacional sub-21 e do trabalho, «muito trabalho», que ainda falta «para chegar à seleção principal».

Confira, no vídeo, as declarações do jovem do FC Famalicão.

 

Recolha de lixo em todo o concelho de Famalicão passa para a noite

A partir de 16 de março de 2026, a recolha de lixo porta a porta no concelho de Vila Nova de Famalicão passará a ser feita apenas durante a noite.

Os moradores deverão colocar os resíduos à porta entre as 19h00 e as 21h00, mantendo-se os dias de recolha habituais em cada freguesia. A principal mudança prende-se apenas com o horário, que deixa de ser diurno.

A Câmara Municipal anunciou ainda que será entregue brevemente um folheto informativo nas caixas de correio, com todos os detalhes sobre o novo serviço.

Carnaval de Ribeirão é este domingo com mais de 1000 euros em prémios

Depois de adiado, devido ao mau tempo, o desfile de carnaval da vila de Ribeirão, em Famalicão, acontece este domingo à tarde.

Nesta 20ª edição, o desfile terá mais de 1000 euros em prémios, com destaque para a distinção do melhor carro e melhor grupo, ambos com 200 euros de prémio.

O desfile arranca cerca das 14h00 no lugar da Aldeia Nova prossegue pelo Outeiro até chegar à sede da Junta de Freguesia.

A organização é da Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Graxa e da Junta de Freguesia de Ribeirão.

Primavera antecipada: Temperaturas chegam aos 23 graus na região

O sol está de regresso e, com ele, a subida das temperaturas. A região vive uma espécie de primavera antecipada até ao final do dia da próxima terça-feira, já que na quarta estão previstos aguaceiros.

Segunda-feira será o dia mais quente, com máximas a atingirem os 23 graus, no entanto, este sábado esperam-se 20 graus e domingo 21.

Na quarta-feira espera-se também uma descida da temperatura máxima, que deverá rondar os 16 graus.

Pode conferir a previsão atualizada aqui

Famalicão: Homem filmado a furtar garagens foi apanhado pela PSP

O homem que foi filmado, no último fim de semana, a furtar material de garagens na freguesia de Nine, em Famalicão, ficou em prisão preventiva.

Trata-se de Nélson “Delfis”, de 39 anos, detido esta quinta-feira, nas imediações do Bairro Social das Enguardas, em São Victor, Braga. O suspeito conduzia um carro furtado e transportava vários objetos alegadamente roubados, que estaria a preparar-se para vender naquele bairro.

De acordo com o Comando Distrital de Braga da PSP, consultado pelo O Minho, os agentes desconfiaram do comportamento do condutor durante uma ação de patrulhamento e decidiram abordá-lo. Durante a intervenção, o homem terá reagido de forma agressiva e acabou por agredir um dos polícias.

As autoridades confirmaram ainda que o suspeito não tinha carta de condução e que a viatura onde seguia tinha sido furtada. No interior do carro foi encontrado diverso material suspeito de ter origem ilícita.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Braga, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. O homem já tem antecedentes criminais e cumpriu anteriormente uma longa pena de prisão, seguindo agora para o Estabelecimento Prisional de Braga.

Famalicão: Homem de 60 anos atropelado

Um homem de 60 anos foi atropelado na última noite, na freguesia de Vale São Cosme, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 22h10, na Rua da Pedra.

A vítima foi socorrida no local pelos B.V.Famalicenses, transportada mais tarde para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.