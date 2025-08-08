Concelho

Lions Clube de Famalicão doa camas articuladas à Conferência Vicentina

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão entregou, no dia 1 de agosto, duas camas articuladas elétricas à Conferência Vicentina de Lousado / Requião, destinadas a utentes sinalizados pela instituição.

A oferta resulta de uma parceria de vários anos entre o clube famalicense e o Lions Clube de Roissy Pays de France, permitindo responder a esta necessidade e reforçar o apoio social na comunidade.

Famalicão: Lixo no chão junto aos ecopontos revolta junta de Seide

A Junta de Freguesia de Seide, em Famalicão, manifestou nas redes sociais a sua indignação perante a recorrente deposição de lixo fora dos locais adequados.

Em tom crítico, a junta lembra que o concelho dispõe de recolha porta a porta quase diária, serviço gratuito de recolha de monos, ecocentro municipal e sinalética clara junto aos ecopontos.

Apesar disso, continuam a ser deixados resíduos e objetos de grande dimensão no chão, junto aos contentores. A Junta apela ao sentido cívico da população e pede que estas práticas terminem de imediato.

Famalicão: Hoje há radar móvel na N14

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta sexta-feira há radar móvel na estrada N14, na Avenida Santiago de Gavião, em Famalicão.

A ação anunciada pela PSP está agendada para as 14h00 e tem a duração prevista de duas horas.

Famalicão: Motociclista ferido na sequência de um despiste, na Portela

Um motociclista ficou ferido na sequência de um despiste na rua da presa, na Portela, na tarde desta quinta-feira.

O alerta foi dado por volta das 16h55 e para o socorro foram acionados os bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.

Proximidade, transparência e ação: Jorge Cruz avança para Antas e Abade de Vermoim

Jorge Cruz é o candidato da coligação Mais Ação. Mais Famalicão à presidência da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim. Aos 33 anos, com sete anos de experiência em funções públicas no executivo, apresenta-se como “o candidato ideal para a continuidade de um projeto de excelência”.

Na apresentação da candidatura, no adro da Igreja de São Tiago de Antas, o jovem autarca garantiu ser “um presidente disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer pessoa”, ao defender uma política de “responsabilidade, transparência e proximidade”.

Jorge Cruz sublinhou que esta não é uma candidatura de rutura, mas sim de continuidade com inovação: “é um projeto com novas ideias, novos projetos e uma vontade indómita de fazer mais e melhor”.

Entre os projetos em destaque, referiu a construção da nova sede dos escuteiros de Antas, a criação de um parque de lazer em Abade de Vermoim, as obras na Capela de Santo António e a renovação do Parque de Jogos da Boca.

Agradeceu ainda a Manuel Alves, atual presidente da Junta, afirmando que fará questão de honrar “um legado de respeito e confiança”.

A sessão contou também com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara, que desafiou o candidato a encontrar “um terreno para uma nova sede de junta”, alargar o cemitério e construir um campo desportivo para a ARCA.

Famalicão: Tiago Velho é o novo treinador do S. Paio d’ Arcos

O treinador famalicense, de 44 anos, tem um novo desafio desportivo. Tiago Velho vai treinar o São Paio d’ Arcos, formação que milita na divisão de honra da AF de Braga.

O técnico já passou, entre outros, pelo Ronfe, Balasar, Gerês, Bougadense, Ruivanense, Cabreiros e Granja.

O clube anunciou a contratação esta quarta-feira, com a referência que a escola de Tiago Velho resulta do alinhamento “com os valores do clube”.

PS propõe “Bosque da Família” : Uma árvore por cada bebé nascido em Famalicão

Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, apresentou esta semana uma proposta ambiental ambiciosa para o concelho, intitulada “Futuro Verde”. Reflorestação, prevenção de incêndios e o envolvimento da comunidade são os pilares centrais deste plano.

“Preservar os nossos recursos naturais, proteger a biodiversidade e agir hoje para garantir o amanhã é uma urgência que deve guiar todas as decisões políticas”, afirmou o candidato. Entre as propostas concretas está a plantação contínua de árvores autóctones e a criação do “Bosque da Família”, um espaço verde onde será plantada uma árvore por cada criança nascida no concelho.

A prevenção de incêndios também será reforçada com campanhas de sensibilização, limpeza de terrenos e maior fiscalização. “Só com corresponsabilidade, prevenção ativa e apoio concreto será possível travar esta ameaça recorrente ao território e à vida das comunidades”, defendeu.

Helena Freitas, ecologista e académica reconhecida, será candidata à presidência da Assembleia Municipal, garantindo, segundo Eduardo Oliveira, “uma visão estratégica que coloca Famalicão na linha da frente das políticas ambientais”.

O projeto pretende mobilizar escolas, associações e cidadãos, com o objetivo de transformar o concelho num exemplo nacional de compromisso ecológico. “Comigo a Presidente da Câmara, Vila Nova de Famalicão será um território de referência ambiental”, concluiu.