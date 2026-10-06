Foi apresentada, a 26 de setembro, a obra “Donde Vimos. Arqueologia de Famalicão”, da autoria de Armando Silva, em colaboração com o Serviço de Património Cultural da Câmara de Famalicão.

A publicação, com cerca de 200 páginas, aborda os primeiros vestígios da Pré-História até aos diferentes períodos que integram a formação da identidade histórica e cultural do concelho.

“Donde Vimos. Arqueologia de Famalicão” dá a conhecer parte do património arqueológico de Famalicão e o trabalho de investigação desenvolvido ao longo de décadas para o seu estudo, salvaguarda e valorização.

A publicação pode ser adquirida na Livraria Municipal, situada na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.