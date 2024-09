Lixo nas margens do rio em Riba d’Ave: Junta formaliza queixa e responde a acusações

O Futebol Clube de Famalicão, que compete no escalão máximo do futebol feminino português, a Liga BPI, anunciou nas últimas horas dois reforços para a sua equipa. As colombianas Stefanía Ramos e Elizabeth Rodríguez (Liza Rodríguez), ambas com 23 anos, chegam ao clube com o objetivo de fortalecer o setor defensivo.

Stefanía Ramos, que atua como defesa / médio, traz consigo uma vasta experiência adquirida em clubes como Real Pasón FC, Atlas de Colombia e América de Cali.

Elizabeth Rodríguez, também defesa, apresenta um percurso diversificado que inclui passagens por Atlas Colombia, América de Cali, Llaneros, Atlético Nacional, La Equidad e Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. A sua experiência internacional será certamente uma mais-valia para o conjunto famalicense.