Loja do Cidadão online já funciona: 150 serviços públicos disponíveis sem ter que sair de casa

Foi hoje lançada a Loja de Cidadão Virtual, que reúne 150 serviços públicos online, a maioria direcionados a empresas. Entre os serviços disponíveis estão a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução ou a criação de uma empresa online.

A plataforma permite atendimento por videochamada em 22 serviços, mediante marcação, replicando a experiência das Lojas de Cidadão físicas. O objetivo do Governo é tornar todos os serviços públicos acessíveis digitalmente até 2030, facilitando a relação de cidadãos e empresas com a Administração Pública.

Pode aceder à loja do cidadão online aqui