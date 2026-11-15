A Junta de Freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, entregou no sábado mais seis Vales de Apoio à Natalidade, num valor total de 1500 euros.

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Cada vale tem o valor de 250 euros e destina-se a apoiar as famílias da freguesia com a chegada de um novo bebé, ajudando a assegurar parte das despesas que surgem nos primeiros tempos de vida.

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A entrega foi divulgada pela própria Junta na sua página de Facebook, onde o executivo deixou os parabéns aos pais e aos bebés e desejou “muita saúde e felicidade a toda a família”.

Esta é uma iniciativa já habitual em Lousado, que tem vindo a reforçar o apoio às famílias residentes e a incentivar a natalidade numa freguesia que se quer jovem e com futuro. Com mais esta entrega, a Junta mantém o compromisso de acompanhar os novos pais num momento especial e, muitas vezes, exigente.