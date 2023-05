Lousado: Incêndio habitacional faz um ferido

O Ministro da Saúde foi mais um dos governantes que, esta quarta-feira, esteve no concelho. Manuel Pizarro passou na requalificada Unidade de Saúde Familiar Antonina, em Requião, conferindo os resultados da intervenção que deu corpo a uma nova unidade de saúde, com melhores valências para o atendimento aos utentes, e renovadas condições de trabalho para os profissionais de saúde. Esta intervenção ascendeu a meio milhão de euros.

Na ocasião, o ministro deu conta da «postura cooperante» da Câmara Municipal. «Podia ter dito que a requalificação desta Unidade de Saúde Familiar (USF) era tarefa do poder central, mas decidiu aceitar a obra e com isso teve trabalho, responsabilidade e despesa. Um bom exemplo da descentralização em movimento», disse.

O vice-presidente da Câmara de Famalicão, que acompanhou a visita, considerou o momento como «um dia importante para a comunidade», particularmente para os profissionais de saúde «que passam a ter condições dignas para prestar os tão importantes cuidados de saúde de proximidade».

Ricardo Mendes recordou que a intervenção só aconteceu com a celebração de um acordo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e a Câmara Municipal. Aliás, enfatizou, «o executivo municipal nunca regateará esforços para servir melhor a população. Reivindicamos, mas não nos despojamos das responsabilidades. A única coisa que pedimos é justiça», numa alusão ao envelope financeiro associado à transferência de competências.

Recorde-se que o edifício, que já está a funcionar há alguns meses, foi totalmente reabilitado, tanto no interior como no exterior. Efetuou-se a ampliação da USF para o 1.º piso, que se encontrava desocupado, com a total reabilitação do espaço. Para além das escadas de acesso ao 1.º piso foi, também, instalado um elevador para acesso a pessoas com mobilidade condicionada. No piso 0, mantêm-se os três consultórios, há uma nova sala de tratamento e dois gabinetes de enfermagem. A área da secretaria e da sala de espera foram reformuladas. No piso 1, o projeto contempla gabinetes internos, médicos, uma sala de reuniões/copa e uma sala de saúde infantil.

Entre os presentes na inauguração da renovada USF Antonina estava o diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave – Famalicão. Ivo Sá Machado espera agora que a USF de Requião possa alargar a sua equipa médica, de 4 para 5 listas, o que permitirá acrescentar mais 1700 utentes aos já 7400 inscritos nesta unidade de saúde.

O responsável falou, também, na prestação de novas respostas e cuidados na área da saúde. Serviços complementares para dar resposta às referenciações dos Médicos de Medicina Geral e Familiar, concretamente na área da Saúde Oral e Podologia (“pé-diabético”).