Lousado recebe caminhada solidária para apoiar tratamento de André Rebelo

Uma caminhada solidária vai realizar-se no próximo dia 28 de março, em Lousado, para apoiar André Rebelo, de 48 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, que está a lutar contra um cancro cerebral.

A iniciativa tem início no Parque do Souto, com concentração marcada para as 14h30 e arranque da caminhada às 15h00. A participação tem um donativo de cinco euros, designados simbolicamente como “5 passos”. As inscrições serão feitas no local e, no final da caminhada, será sorteado um cabaz de compras entre os participantes.

O objetivo é angariar fundos para ajudar André Rebelo a suportar os custos de tratamentos específicos, em Espanha, que representam um elevado encargo financeiro para a família.

Quem não puder participar na caminhada pode também ajudar através de donativo para o IBAN PT50 0193 0000 1051 0848 61615 ou através da página criada na plataforma GoFundMe.