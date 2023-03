Low-cost francesa GiFi investe em Portugal e a primeira loja da marca vai ser no norte

A cadeia de lojas low-cost francesa GiFi vai apostar em Portugal.

A primeira loja em território nacional desta marca que vende utilidades para o dia-a-dia a preços competitivos vai abrir em Matosinhos.

Numa primeira fase esta cadeia de lojas irá trabalhar com stock dos fornecedores estrangeiros. No entanto, já existem negociações para que as lojas portuguesas sejam abastecidas por fornecedores nacionais.

A GiFi vai ter a sua primeira morada em Portugal no Matosinhos Retail Park.