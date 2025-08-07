FC Famalicão

Luís Godinho apita Famalicão x Sta Clara

Já são conhecidos os árbitros para o primeiro jogo da época do Famalicão, que recebe o Santa Clara este domingo, às 17h00, no Estádio Municipal.

A partida será dirigida por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora. Os assistentes nomeados são Pedro Mota e Gonçalo Freire, enquanto o 4.º árbitro será Carlos Teixeira.

No vídeoárbitro (VAR) estará Manuel Oliveira, com o apoio de Diogo Pereira (AVAR).

Bilhetes para o FC Famalicão x CD Santa Clara já estão à venda

O Campeonato Nacional de Futebol está de regresso, a temporada 2025/2026 começa no próximo domingo para o FC Famalicão que recebe no Estádio Municipal o Clube Desportivo Santa Clara, numa partida agendada para as 17h00.

Os bilhetes estão à venda por 5 euros, para os sócios com a quota 8 regularizada, e a 10 euros para o público em geral. Os ingressos podem ser comprados na Loja oficial do clube ou online aqui.

No dia do jogo, a bilheteira do Estádio Municipal está aberta a partir das 15h00 e a abertura de portas acontece 30 minutos depois.

App do F.C.Famalicão sobe ao topo das mais descarregadas em Portugal

A nova aplicação oficial do Futebol Clube de Famalicão está a ser um verdadeiro sucesso. Desde o seu lançamento, este sábado, a app tem subido rapidamente no ranking das aplicações desportivas mais descarregadas da App Store em Portugal.

Segundo o site Appfigures, que acompanha os dados das lojas de aplicações, a app do Famalicão é a mais popular na categoria de desporto.

Com o lema “Vive o Amor de Perdição”, a aplicação permite aos adeptos acompanharem tudo o que se passa no clube, desde resultados, notícias e bastidores, até conteúdos exclusivos. Uma das funcionalidades que mais tem agradado aos fãs é a possibilidade de criarem e partilharem os seus próprios conteúdos dentro da app.

Famalicão: Júnior Santos é o novo treinador da equipa feminina

O treinador, de 35 anos, com experiência no Campeonato de Portugal, é o escolhido para treinar a equipa feminina do FC Famalicão na Liga BPI.

Júnior Santos diz que «sempre foi um desejo representar estas cores, este símbolo e quando recebi o convite do Daniel Pacheco (coordenador do futebol feminino) não podia recusar». Naquela que será a sua primeira experiência no futebol feminino promete «muito trabalho, muita dedicação, honrar este símbolo e garantir a manutenção na Liga BPI», num projeto que visa, também, desenvolver e potenciar talento.

A novidade foi conhecida, em primeira mão, durante a emissão especial que Cidade Hoje realizou este sábado, a partir do centro da cidade, para acompanhar a apresentação das principais equipas do clube.

F.C. Famalicão lança aplicação oficial para os adeptos

O Futebol Clube de Famalicão acaba de lançar a sua aplicação oficial, disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android. A app promete aproximar ainda mais os adeptos do universo do clube, dentro e fora das quatro linhas.

Sob o lema “Vive o Amor de Perdição”, a aplicação permite acompanhar, em tempo real, todas as novidades do Famalicão: resultados dos jogos, notícias, conteúdos exclusivos e bastidores da vida do clube.

Uma das grandes novidades é a possibilidade dos próprios adeptos criarem e partilharem os seus conteúdos digitais dentro da app, promovendo a interação entre os fãs do Vila Nova.

Estão também disponíveis desafios e funcionalidades que reforçam a ligação entre o clube e a sua massa associativa.

Marcos Peña assina por quatro épocas com o Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão oficializou a contratação definitiva de Marcos Peña, médio espanhol de 20 anos, proveniente da Unión Deportiva Almería. O jogador assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Formado no Almería, Peña estreou-se pela equipa principal na temporada 2023/24, realizando o sonho de jogar na La Liga. Na época passada esteve emprestado ao Marbella, onde ganhou destaque.

“Decidi dar este passo na carreira pois sinto ser o ideal para continuar a crescer do ponto de vista pessoal e futebolístico. Sei que o Futebol Clube de Famalicão é um clube que me irá permitir continuar a evoluir para me tornar um jogador mais maduro”, afirmou o jogador, citado pelo F.C. Famalicão.

Peña revelou ter sido aconselhado por antigos colegas: “Falei com o Álex Centelles e só me transmitiu coisas positivas do clube. Disse-me que aposta muito em jovens e oferece todas as condições para os jogadores evoluírem, algo que ficou ainda mais reforçado com o fantástico Centro de Treinos.”

Sobre o que pode oferecer à equipa, o novo reforço descreve-se como “um médio com boa capacidade defensiva, a qual alia com qualidade ao nível do passe e visão de jogo”, prometendo “ajudar o clube a obter a melhor classificação possível”.

Famalicão: Rafael Venâncio é reforço do “Vila Nova”

Rafael Venâncio, de 19 anos, é o mais recente reforço do FC Famalicão, com contrato válido para as próximas quatro temporadas. O defesa, considerado um dos mais jovens promissores do Corinthians, descreve-se como «um central que gosta de sair a jogar, forte, veloz e com bastante técnica».

O jogador cumpriu todo o processo de formação no Corinthians e na última época jogou pela equipa sub-20 e várias vezes foi integrado na equipa principal.

Rafael Venâncio sente que o ingresso no FC Famalicão será «importante para evoluir e amadurecer», explicando que vai «deparar-se com uma nova realidade futebolística por comparação com o futebol brasileiro». No clube terá a companhia de vários compatriotas que serão facilitadores para encarar este novo desafio em Famalicão.

 