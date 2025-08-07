Luís Godinho apita Famalicão x Sta Clara

O Futebol Clube de Famalicão oficializou a contratação definitiva de Marcos Peña, médio espanhol de 20 anos, proveniente da Unión Deportiva Almería. O jogador assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Formado no Almería, Peña estreou-se pela equipa principal na temporada 2023/24, realizando o sonho de jogar na La Liga. Na época passada esteve emprestado ao Marbella, onde ganhou destaque.

“Decidi dar este passo na carreira pois sinto ser o ideal para continuar a crescer do ponto de vista pessoal e futebolístico. Sei que o Futebol Clube de Famalicão é um clube que me irá permitir continuar a evoluir para me tornar um jogador mais maduro”, afirmou o jogador, citado pelo F.C. Famalicão.

Peña revelou ter sido aconselhado por antigos colegas: “Falei com o Álex Centelles e só me transmitiu coisas positivas do clube. Disse-me que aposta muito em jovens e oferece todas as condições para os jogadores evoluírem, algo que ficou ainda mais reforçado com o fantástico Centro de Treinos.”

Sobre o que pode oferecer à equipa, o novo reforço descreve-se como “um médio com boa capacidade defensiva, a qual alia com qualidade ao nível do passe e visão de jogo”, prometendo “ajudar o clube a obter a melhor classificação possível”.