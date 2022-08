Luís Godinho arbitra Famalicão x Braga

O Auchan de Vila Nova de Famalicão está a preparar a expansão da galeria comercial. O espaço, para além de albergar o hipermercado, conta atualmente com mais de 20 lojas.

Para além da expansão da galeria, os responsáveis da Auchan Retail Portugal comprometem-se a realizar as intervenções necessárias para a adaptação da rede viária e a criar mecanismos para uma utilização mais eficiente do estacionamento, como é exemplo a colocação de placas informativas com o número de lugares disponíveis.

O projeto de expansão vai esta quinta-feira a reunião do executivo municipal.