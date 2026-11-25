Quem esperava pagar menos nos alimentos já em 2027 vai ficar desiludido. Luís Montenegro disse à RTP que o Governo não vai fazer nenhuma lista de produtos com IVA a zero.

A medida tinha passado na Assembleia da República com os votos do PS e do Chega, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2027. Mesmo assim, não vai sair do papel.

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Porquê? Para o primeiro-ministro, os deputados decidiram sobre um assunto que pertence ao Governo. E, se foram os partidos a aprovar a ideia, não é o Executivo que a vai concretizar.

O mesmo argumento serve para travar outra alteração da oposição: a mudança no IRS para rendas até 2300 euros. Também esta não vai ser aplicada.

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O aviso já tinha sido feito. No último debate do Orçamento, o Governo ameaçou não cumprir as medidas da oposição, recorda o Público. Agora, Montenegro passou das palavras aos atos.

A posição não é nova. Em março, o primeiro-ministro já tinha afastado a hipótese de voltar a haver IVA zero nos bens alimentares essenciais.