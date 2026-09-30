A Casa da Cultura da Trofa recebe, no dia 2 de outubro, sexta-feira, pelas 21h30, a primeira edição de “Conta-me Histórias…”, um formato intimista de conversa-concerto que combina palavras e música. A convidada de estreia será a cantautora, compositora e escritora Luísa Sobral.

Ao longo de cada edição, os convidados serão desafiados a recordar momentos marcantes das suas carreiras, a partilhar experiências pessoais e profissionais e a revelar alguns dos segredos associados aos seus processos de criação. Uma conversa acompanhada por momentos musicais.

A primeira convidada deste novo formato é Luísa Sobral, que iniciou o seu percurso discográfico em 2011, com o álbum “The Cherry on My Cake”, ao qual se seguiram vários trabalhos.

Enquanto compositora, Luísa Sobral alcançou também projeção internacional com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral que conquistou, em 2017, a primeira vitória de Portugal no Festival Eurovisão da Canção.