Luiz Salomão tem 24 anos, está ferido e desapareceu na sexta-feira

O Famalicão Beer Fest despede-se esta noite, mas com uma alteração no horário. Devido às temperaturas, o festival arranca mais tarde, às 17h00, e prolonga-se também no encerramento, que será às 23h00.

É o último dia para aproveitar a grande seleção de cervejas artesanais, street food e animação no centro da Famalicão, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

A entrada é gratuita.