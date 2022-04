É inaugurado, na tarde desta quinta-feira, o laboratório de experimentação que ficará instalado na Universidade Lusíada, segundo protocolo estabelecido pela Câmara Municipal. O FabLab – Centro Maker é dedicado à criação, experimentação e inovação, oferecendo oportunidades de materialização de ideias, protótipos e conceitos para empreendedores, startups, micro e pequenas empresas, instituições de ensino e estudantes do concelho.

Estimular a criatividade e a inovação; disponibilizar à comunidade um espaço de partilha de conhecimentos, ideias e projetos e permitir o acesso a ferramentas e equipamentos tecnológicos para o desenvolvimento de ideias de negócio e/ou projetos, desde a sua conceção e prototipagem até ao teste e adaptação às necessidades do mercado e sua posterior aceleração e lançamento no mercado nacional e internacional são os grandes objetivos do Fab Lab.

Uma máquina de corte a laser, uma impressora 3D, uma fresadora, uma máquina de circuito interno e uma máquina de soldar são alguns dos equipamentos disponíveis neste laboratório.

O espaço surge no âmbito do projeto POCTEP – Empreende Makers, do programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 que tem como objetivo a criação e desenvolvimento de uma rede de empreendedorismo baseada em centros de prototipagem rápida e produção digital da Eurorregião Galiza/Norte de Portugal, denominados de Espaços Maker/FabLab (Fabrication Laboratory).

O presidente da Câmara Municipal preside à inauguração do espaço, sessão que conta, também, com o Reitor da Universidade Lusíada, Afonso d’Oliveira Martins e do vereador da Educação e Ciência do município, Augusto Lima.