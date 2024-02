Luto: Faleceu “Fernando Bombeiro” aos 100 anos

Lara Marques (13 anos), Tomás Marques (18 anos), e Tomás Nunes (14 anos), atletas de Jing-She da Escola de Wushu Kungfu de Famalicão foram convocados para os treinos da Seleção Nacional de Wushu da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, que decorreram entre 30 de setembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024.

Os atletas aguardam agora os resultados desta fase, e a convocatória nacional ambicionada para o Europeu. Porém, os treinadores da Jing-She, Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego, consideram que o desempenho dos atletas nesta fase de apuramento correspondeu aos objetivos definidos para participação internacional em 2024.

O objetivo foi o apuramento da Seleção Nacional Júnior de 2024 tendo em vista o 19.º Campeonato da Europa de Wushu que decorrerá em Estocolmo, na Suécia, de 03 a 05 de maio.

Recorde-se que estes três atletas famalicenses têm experiência em competições internacionais ao serviço da Seleção Nacional de Wushu, em representação oficial de Portugal. Por exemplo, Tomás Marques conquistou, desde 2015, três títulos de campeão europeu de Wushu Kungfu e três títulos de vice-campeão europeu e dois bronzes europeus. Em 2023, Tomás Marques alcançou dois 11ºs e um 12.º lugar no Campeonato do Mundo de Juniores na Indonésia. Já Tomás Nunes conquistou um bronze no Europeu em 2019, e alcançou dois 5ºs e um 6.º lugar no Campeonato do Mundo de Juniores na Indonésia em 2023. Lara Marques estreou-se em competições internacionais ao serviço da Seleção Nacional no Mundial da Indonésia em 2023, conquistando dois 11.º e um 26.º lugar.

A Escola Jing-She conta já no seu palmarés do Wushu Kungfu júnior, com 9 Campeões Europeus, 6 Vice-Campeões Europeus e 9 Bronzes Europeus (em europeus decorridos na Rússia, Bulgária e Geórgia, desde 2015).