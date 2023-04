Luto: Faleceu o Professor António Rodrigues

Faleceu este sábado aos 62 anos de idade, vítima de doença prolongada, o professor António Rodrigues.

Com uma forte ligação ao desporto concelhio, tendo sido presidente durante mais de uma década do S.C.Meães, António Rodrigues foi professor em Ribeirão sendo que, atualmente, estava ao serviço do Agrupamento de Escolas D.Afonso Henriques, em Vila das Aves.

A residir em Calendário, Vila Nova de Famalicão, António Rodrigues veio a falecer este fim de semana, numa unidade hospitalar do Porto, devido a complicações de saúde.

As cerimónia fúnebres estão marcadas para a Igreja Paroquial de Calendário, esta segunda-feira, a partir das 16h00.