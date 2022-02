Luto: Morreu o jornalista e apresentador Artur Albarran

Este fim de semana, o Destacamento Territorial de Barcelos da GNR realizou uma operação especial de prevenção criminal que culminou com a detenção de 17 pessoas, nos concelhos de Famalicão, Barcelos e Esposende.

Nesta operação estiveram 77 militares de Destacamentos Territoriais, do Destacamento de Trânsito (DT), do Destacamento de Intervenção (DI) e da estrutura de investigação criminal, culminando com a detenção de 11 pessoas por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; três detidos por tráfico de estupefacientes e uma pessoa que conduzia sem habilitação legal. Há, também, registo de um detido por condução perigosa e outro detido por desobediência, por condução de carro apreendido.

Foram, ainda, apreendidas 31 doses de haxixe; duas doses de cocaína; sete comprimidos de ecstasy; foram levantados 24 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes e 35 autos de contraordenação no âmbito da legislação rodoviária.

Os factos foram remetidos aos Tribunais Judiciais de Barcelos, Esposende e Vila Nova de Famalicão.