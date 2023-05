M. & Costas Power promove um dia de vantagens e ofertas exclusivas para clientes Honda em Braga e Guimarães

A renovação de uma casa de banho pode constituir uma estimulante oportunidade para revitalizar o visual e as sensações que o seu lar provoca-lhe. Contudo, e atendendo à crescente consciencialização do impacto deixado pelas nossas escolhas no meio ambiente, é essencial ter em consideração opções sustentáveis na decoração da sua casa de banho.

Neste artigo, discutiremos os benefícios das casas de banho em pedra natural e compará-lo-emos aos de outras matérias-primas populares. Cobriremos também o recurso a materiais secundários que poderão ajudá-lo a criar uma casa de banho sustentável e moderna.

A atração por detrás das casas de banho em pedra natural

Porquê escolher pedra natural para a sua casa de banho?

As casas de banho em pedra natural têm-se tornado mais populares nos últimos anos, e com razão. A pedra natural é uma matéria-prima resistente, duradoura e amiga do ambiente que oferece toda uma miríade de benefícios.

Eis algumas das principais razões por que deve escolher pedra natural para a renovação da sua casa de banho:

Sustentabilidade

A pedra natural é um recurso renovável e abundante. Ao contrário de materiais sintéticos, que dependem de combustíveis fósseis para a sua a produção, a pedra natural é extraída da terra com um impacto ambiental extremamente reduzido.

Durabilidade

Os lavatórios em pedra natural (assim como outras peças que integram a decoração de uma casa de banho) são incrivelmente robustos e conseguem perdurar múltiplas décadas, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e, por conseguinte, o desperdício que lhes está inerente.

Beleza atemporal

A pedra natural reflecte uma elegância que nunca está fora de moda, o que faz com que seja um excelente investimento no que concerne casas de banho modernas.

Carácter único

Cada peça em pedra natural é dotada de padrões e texturas únicos, o que garante que a sua casa de banho permanece inimitável.

Fácil manutenção

A pedra natural é simples de limpar e conservar, o que torna esta matéria-prima numa escolha prática para lares com agregados familiares numerosos.

Tipos de pedra natural para casas de banho

Existem múltiplos géneros de pedra natural adequados para instalação em casas de banho, sendo que cada um deles oferece características e benefícios únicos. Algumas das opções mais populares incluem:

Mármore

É uma escolha clássica para casas de banho luxuosas, considerando que o mármore é conhecido pelas suas elegantes nervuras (ou veios) e variações de cor subtis.

Granito

Sendo excecionalmente durável e resistente a manchas, o granito é perfeito para casas de banho concorridas.

Calcário

Dispondo de um aspeto caloroso e térreo, o calcário é uma opção bastante versátil a ter em conta face a diversos estilos de casas de banho.

Travertino

A sua textura única e o seu apelo natural fazem do travertino uma excelente escolha para a criação de uma atmosfera equiparável à de um spa.

Esteatite

É impermeável e resistente a manchas, pelo que deve ser considerada uma opção rentável em lares com vários habitantes.

Termo de comparação entre a pedra natural e outros materiais populares

Para melhor compreender os benefícios por detrás das casas de banho em pedra natural, há que compará-los aos de outros materiais utilizados com o mesmo propósito. Vejamos, então, em que é que a pedra natural constitui uma melhor alternativa a outras matérias-primas igualmente populares:

Pedra natural e azulejos de cerâmica e porcelana

As decorações em azulejo são escolhas consideravelmente corriqueiras, atendendo à comportabilidade dos seus custos e à sua polivalência. Contudo, são muito menos sustentáveis do que a pedra natural.

O processo de fabrico de azulejos é ineficiente no que a gastos em energia diz respeito, podendo, inclusivamente, não durar tanto quanto a pedra natural, pelo que a sua substituição é previsivelmente frequente.

Pedra natural e acrílico/fibra de vidro

As peças em acrílico e fibra de vidro são leves e fáceis de instalar, mas não possuem as mesmas resistência e sustentabilidade da pedra natural.

Trata-se de matérias-primas cuja base consiste em petróleo que podem emitir compostos orgânicos voláteis, prejudiciais à saúde. Mais ainda, o acrílico e a fibra de vidro exibem frequentemente arranhões e manchas, o que poderá levar a substituições habituais.

Pedra natural e pedra polida

As pedras polidas (das quais o quartzo é um exemplo) são uma alternativa à pedra natural bastante recorrente.

Apesar de conterem benefícios no que a cores consistentes e padrões diz respeito, não são de todo sustentáveis. O processo de produção da pedra polida envolve o recurso a resinas derivadas de combustíveis fósseis, fazendo da mesma uma opção menos sustentável.

Além disso, a pedra polida pode não ter a mesma durabilidade da pedra natural, um fator que apenas contribui para um maior desperdício por conta das substituições a efetuar em caso de quebra.

Materiais sustentáveis complementares à renovação da sua casa de banho

Embora a pedra natural deva ser efetivamente o centro das atenções da sua casa de banho sustentável, não é por isso que não deve deixar de incorporar outras matérias-primas amigas do ambiente, para tirar o máximo partido da sustentabilidade de que esta divisão, agora modernizada, dispõe em larga escala. Considere as seguintes opções:

Madeira reciclada

Pode ser utilizada em toucadores, prateleiras ou decalques de parede, permitindo-lhe adicionar uma sensação simultaneamente calorosa e assertiva ao seu espaço. Ao adquirir madeira reciclada a partir de fontes locais e ao dar-lhe um novo propósito, estará a reduzir a necessidade de regenerar matéria-prima, bem como o impacto ambiental associado à desflorestação.

Mosaicos de vidro reciclado

São uma excelente opção para as paredes da casa de banho que mais entram em contacto com a água, como no caso das que circundam uma base de duche ou polibã. Estes mosaicos (ou azulejos) são criados a partir de vidro previamente utilizado, o que faz com que a quantidade de desperdícios deixados em aterros diminua drasticamente.

Em conclusão

Quando se trata de conceber uma casa de banho sustentável, a pedra natural é a melhor matéria-prima pela qual deve optar, não só pela suas beleza e resistência, mas acima de tudo pelo seu reduzido impacto ambiental.

Para fazer decrescer ainda mais o tamanho da sua pegada ecológica, pode e deve recorrer a outros materiais sustentáveis que sirvam de complemento à sua casa de banho já modernizada e funcional através do uso da pedra natural.