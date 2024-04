M. & Costas Power volta a realizar o Honda SUV Dream Days -Test-drives

Famalicão: Lago Discount vendido e transformado no “maior Parque Aquático com pista de gelo da Europa”

Atualização: O conteúdo desta notícia não é real e corresponde a uma ‘brincadeira’ da redação Cidade Hoje a propósito do dia 1 de abril

O Lago Discount, localizado na vila de Ribeirão, em Famalicão, foi vendido à Multi Sports Inc., multinacional proprietária de vários espaços ligados ao desporto e entretenimento, como ginásios, parques aquáticos, pistas de sky, complexos desportivos, entre outros. Ao que a Cidade Hoje apurou, o negócio terá sido concretizado em meados de março.

Do projeto consta uma total reformulação do espaço, com a demolição dos pavilhões a abrirem espaço para a construção do Parque Aquático com pista de gelo e uma galeria comercial em seu redor.

O novo proprietário do Lago Discount irá encetar, nas próximas semanas, conversações com todos os comerciantes que atualmente fazem parte deste espaço de forma a chegar a um acordo para a migração dos negócios para as novas áreas comerciais após a reformulação.

Em relação ao aquaparque, a Cidade Hoje sabe que vai contar com duas áreas, sendo uma delas coberta, de forma a garantir o seu funcionamento fora da época balnear. Do projeto consta, ainda, a criação de três pistas, que só deverão funcionar no inverno com recurso a neve artificial.

A empreitada, estimada em 4 milhões de euros, deverá arrancar em setembro e terá uma duração de dois anos.