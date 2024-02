M. & Costas recebe um dos primeiros showrooms da BYD em Portugal na cidade de Guimarães

A M. & Costas vai entrar numa nova era da mobilidade elétrica com a inauguração, no próximo dia 9 de fevereiro, de um dos primeiros showrooms da BYD em Portugal.

O evento traça um marco significativo na revolução automóvel da região, oferecendo aos vimaranenses uma experiência inigualável no mundo dos veículos elétricos.

A BYD, sigla para “Build Your Dreams”, é reconhecida mundialmente como líder no fabrico de soluções de mobilidade elétrica, destacando-se pelo compromisso com a inovação e sustentabilidade.

O showroom, localizado na Rua de São Miguel 483-106, em Creixomil, promete ser um centro de excelência para quem procura viaturas elétricas de alta qualidade.

A inauguração será um momento de surpresas e celebração aberto a todos os entusiastas e interessados em conhecer e em saber mais sobre a marca chinesa.

Faça parte desta revolução, junte-se à celebração do futuro elétrico.