Um homem de 48 anos morreu, esta quinta-feira, na Maia, por inalação de gás no interior da casa onde habitava.

A mãe da vítima mortal, com 80 anos, foi encontrada com vida, tendo acabado por ser transportada para o Hospital de São João, no Porto, em estado grave.

O alerta para esta situação foi dado às 09h15.

O caso está a ser investigado pelas autoridades.