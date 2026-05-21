Maior festival universitário europeu de minicarros personalizados chega a Guimarães

A Universidade do Minho, em Guimarães, recebe no dia 27 de maio, o Race Party, considerado o maior festival académico europeu de provas de minicarros personalizados.

Nesta edição – a 11.ª – são aguardados 200 alunos de engenharia em provas de design, rapidez e distância, além de desafios surpresa e dos campeões e de vários prémios. O festival decorre das 12h00 às 16h30, na nave principal do campus de Azurém, sendo a entrada livre. A organização é do Departamento de Engenharia Mecânica e ao Centro de Investigação em Microssistemas Eletromecânicos (CMEMS) da Escola de Engenharia da UMinho.

Os minicarros foram construídos no decurso do presente semestre letivo e seguem os princípios da engenharia, procurando bons desempenhos (sem combustível nem bateria), soluções criativas, design inovador e preocupação ambiental, além de se fomentar o espírito de equipa.

Nesta Race Party há uma prova de rapidez, às 12h30, em que cada minicarro, acionado apenas por uma mola, percorre cinco metros o mais rápido possível. A prova de distância é às 15h00 e ganha o veículo que chegar mais longe num só lançamento. Segue-se a prova surpresa. São 15 minutos para cada grupo ajustar a eficiência e performance do seu bólide para um determinado objetivo. Já o desafio dos campeões vai permitir, às 16h00, uma última tentativa para os concorrentes que queiram superar o desempenho dos minicarros vencedores.

Esta iniciativa, criada em 2015, é comparável a eventos similares dos EUA e permite a estudantes portugueses de engenharia desenvolverem protótipos físicos e virtuais com várias soluções, adequando a complexidade ao seu grau de conhecimento científico-tecnológico e à sua ligação a uma futura profissão.