Educação, Região

Maior festival universitário europeu de minicarros personalizados chega a Guimarães

A Universidade do Minho, em Guimarães, recebe no dia 27 de maio, o Race Party, considerado o maior festival académico europeu de provas de minicarros personalizados.

Nesta edição – a 11.ª – são aguardados 200 alunos de engenharia em provas de design, rapidez e distância, além de desafios surpresa e dos campeões e de vários prémios. O festival decorre das 12h00 às 16h30, na nave principal do campus de Azurém, sendo a entrada livre. A organização é do Departamento de Engenharia Mecânica e ao Centro de Investigação em Microssistemas Eletromecânicos (CMEMS) da Escola de Engenharia da UMinho.

Os minicarros foram construídos no decurso do presente semestre letivo e seguem os princípios da engenharia, procurando bons desempenhos (sem combustível nem bateria), soluções criativas, design inovador e preocupação ambiental, além de se fomentar o espírito de equipa.

Nesta Race Party há uma prova de rapidez, às 12h30, em que cada minicarro, acionado apenas por uma mola, percorre cinco metros o mais rápido possível. A prova de distância é às 15h00 e ganha o veículo que chegar mais longe num só lançamento. Segue-se a prova surpresa. São 15 minutos para cada grupo ajustar a eficiência e performance do seu bólide para um determinado objetivo. Já o desafio dos campeões vai permitir, às 16h00, uma última tentativa para os concorrentes que queiram superar o desempenho dos minicarros vencedores.

Esta iniciativa, criada em 2015, é comparável a eventos similares dos EUA e permite a estudantes portugueses de engenharia desenvolverem protótipos físicos e virtuais com várias soluções, adequando a complexidade ao seu grau de conhecimento científico-tecnológico e à sua ligação a uma futura profissão.

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Cibersegurança em destaque no IPCA Cyber Summit 2026

O IPCA organiza, a 26 de maio, o Cyber Summit 2026, um evento dedicado aos desafios da cibersegurança que reúne especialistas para discutir a proteção de sistemas e a continuidade face a ameaças digitais.

A iniciativa vai ter lugar no campus de Barcelos, com início às 9h00, e promove a reflexão sobre os desafios atuais da segurança digital e o impacto das ameaças cibernéticas nas organizações.

O evento inclui sessões de debate e intervenções especializadas com o objetivo de divulgar boas práticas, reforçar competências e estimular a cooperação entre o meio académico e o tecido empresarial.

As inscrições para participar no evento e a informação detalhada da programação estão disponíveis aqui.

Banda de Música da Trofa celebra 75.º aniversário

No âmbito do 75.º aniversário da Banda de Música da Trofa, foi agendada uma semana cultural, entre 18 e 21 de junho, que vai decorrer na sede da instituição.

Quinta-feira, dia 18, às 19 horas, será celebrada missa na igreja matriz da Trofa; sexta-feira, 21 horas, porto de honra; 21h30, atuação do Grupo de Dança Paranho e Paradela; 22h30, dj Duart; dia 20 de junho, 15 horas, arruada da Orquestra Juvenil EMAT; 16 horas, atuação do Grupo de Bombos de Sabrosa; 18 horas, concerto da Orquestra Juvenil EMAT; 21horas, subida ao palco das tunas académicas de Medicina do Porto e da Escola Superior de Saúde de Santa Maria; 23 horas, fogo de artifício; 23h30, interpretação de Amigo Simão.

No domingo, dia 21, pelas 10 horas, caminhada de 7 km (inscrição em https://www.arparadela.pt); às 10h30, atuação do Grupo de Bombos de Figueiró e, às 15 horas, exibe-se o Rancho Folclórico da Trofa.

No sábado haverá jantar com arroz de cabidela; no domingo, é almoço e a ementa é feijoada. Reserva (17,5 euros) através do 919 207 204.

Famalicão: Escola Profissional Oficina acolhe professor espanhol no âmbito do programa Erasmus +

No âmbito do programa Erasmus +, a Escola Profissional Oficina acolheu o Professor espanhol José Rodríguez, da área da imagem e som no IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela.

A visita permitiu ao docente o contacto próximo com os métodos de ensino e práticas pedagógicas na área da imagem e som desenvolvidas pela Oficina, em especial através do acompanhamento de aulas e docentes do Curso Técnico de Audiovisuais.

A partilha de conhecimento entre as duas instituições de ensino é também uma forma de criar futuras oportunidades de estágio e mobilidade para os alunos.

Com esta iniciativa, a escola reforça o compromisso com a internacionalização e a criação de novas oportunidades no âmbito do programa Erasmus +.

Câmaras de Famalicão, Trofa, Santo Tirso e Vila do Conde unidas na proteção do Rio Ave

Os quatro municípios vão reunir, a 28 de maio, nos Paços do Concelho da Trofa, com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para definir uma estratégia intermunicipal para a reabilitação e valorização ambiental do rio Ave.

A reunião terá como principal foco a proliferação do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), espécie invasora que tem afetado o ecossistema fluvial, comprometendo a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e a utilização sustentável do rio.

A sessão de trabalho permitirá efetuar um diagnóstico da situação, avaliar estratégias para a remoção e controlo da espécie invasora, reforçar a articulação institucional entre os municípios e a APA e identificar eventuais linhas de financiamento que permitam intervenções estruturadas e sustentáveis.

Esta iniciativa assume um carácter inédito, reunindo pela primeira vez os quatro municípios atravessados pelo rio Ave numa ação conjunta de cooperação institucional orientada para a recuperação ambiental e valorização deste importante recurso natural.

Com esta iniciativa, os municípios reforçam o compromisso com a sustentabilidade ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a valorização ecológica e paisagística do rio Ave, promovendo uma abordagem integrada e de longo prazo para a reabilitação deste relevante corredor ambiental da região.

Famalicão: PSP foi à D. Sancho falar de bullying

A convite da turma do 2.º TIS, do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, a PSP – Escola Segura promoveu uma ação de sensibilização sobre o bullying, incentivando os alunos a serem agentes de mudança.

A ação, integrada no projeto de Cidadania e Desenvolvimento, contou com a presença do agente Rui Dinis Russo, que convidou os alunos a refletir sobre situações do quotidiano, ajudando-os a reconhecer comportamentos que podem configurar bullying, quer em contexto presencial, quer no ambiente digital. Foram abordadas as várias formas que este fenómeno pode assumir e as marcas profundas que pode deixar a nível emocional e social.

Ao longo da sessão, foi destacada a importância de não permanecer indiferente perante situações de injustiça, reforçando o papel dos colegas como elementos fundamentais na prevenção e no combate ao bullying. Os alunos foram incentivados a agir com empatia, respeito e coragem, denunciando situações de violência e apoiando quem delas é vítima.

Os alunos procuraram o diálogo e a partilha de ideias. «Esta interação permitiu consolidar aprendizagens e fortalecer a consciência coletiva sobre a importância de construir um ambiente escolar baseado na inclusão e na solidariedade», refere a direção da Escola.

Famalicão: Conferência “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais” acontece a 28 de maio

A próxima sessão do Ciclo de Conferências em Educação, promovido pelo Município de Famalicão, vai incidir sobre a temática “Da violência ao Amor: O Papel dos Pais”. A iniciativa acontece no dia 28 de maio, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I.

A iniciativa vai contar com a presença de Fábia Pinheiro, da associação União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR Braga), e tem como objetivo sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos e todas as formas de violência que afetam crianças e jovens, com destaque para o papel da família, da escola e da sociedade na construção de relações saudáveis.

A inscrição na conferência é gratuita e pode ser feita através do portal do Famalicão Educativo.

O VIII Ciclo de Conferências em Educação é promovido pelo Município de Famalicão em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.