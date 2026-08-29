Mais de 1,3 milhões de utentes continuam à espera de ter Médico de Família em Portugal, segundo os dados mais recentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A 24 de agosto, estavam inscritos nos cuidados de saúde primários 10,77 milhões de utentes. Destes, cerca de 10,6 milhões reuniam condições para ter médico de família, mas 1.364.561 ainda aguardavam atribuição.

A taxa de cobertura é atualmente de 87%.

A região Norte apresenta a melhor cobertura do país, com 98% dos utentes com Médico de Família, seguindo-se o Centro, com 95%. No Alentejo, a cobertura é de 83%, no Algarve de 80% e em Lisboa e Vale do Tejo de apenas 74%.

Os números resultam da reorganização do Registo Nacional de Utentes, que permitiu ao SNS identificar com maior rigor quem está efetivamente inscrito e quem reúne condições para ter Médico de Família.