Mais de 13 milhões de consultas ficaram por realizar no SNS durante a pandemia

O Movimento Saúde em Dia, que inclui a Ordem dos Médicos e a Associação de Administradores Hospitalares, estima que terão ficado por realizar 13,9 milhões de consultas nos centos de saúde. Os números avançados reportam, ainda, que mais de quatro mil cancros terão ficado por diagnosticar durante a pandemia.

Ainda segundo os dados do Movimento Saúde em Dia, publicados pela Sic Notícias, o indicador mais preocupante é o das urgências, estimando-se que tenham ficado por fazer mais de 1,6 milhões diagnósticos de doentes urgentes.

O Movimento fez, também, um inquérito à população e concluiu que 7 em cada 10 portugueses considera insuficiente o investimento feito pelo Estado na Saúde e entendem que a falta de profissionais é o principal problema do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Outra das falhas apontados ao SNS está na dificuldade de relacionamento dos utentes com as instituições, bem como os tempos de resposta.