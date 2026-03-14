Mais de 439 mil cigarros apreendidos pela GNR em Famalicão

A Guarda Nacional Republicana apreendeu 439 800 cigarros no dia 13 de março, na freguesia de Lemenhe, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A ação foi levada a cabo pela Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, durante uma fiscalização direcionada ao controlo da circulação de mercadorias.

No decorrer da operação, os militares abordaram um veículo ligeiro de mercadorias e detetaram tabaco manufaturado que não possuía a estampilha especial obrigatória para a sua detenção, transporte e comercialização em território nacional. O condutor não conseguiu apresentar documentação que comprovasse a origem legal ou a introdução no consumo do produto.

Da intervenção resultou a detenção em flagrante delito de um homem de 48 anos pelo crime tributário de introdução fraudulenta no consumo, bem como a apreensão do tabaco e do veículo utilizado no transporte.

Segundo as autoridades, o tabaco apreendido tem um valor comercial estimado de 129 741 euros. Caso fosse comercializado ilegalmente, teria causado um prejuízo ao Estado de cerca de 92 mil euros em Imposto Especial de Consumo.