Mais de 5 milhões de euros para a Estratégia Local de Habitação da Trofa

No âmbito da sua estratégia municipal de política de habitação, o Município da Trofa elaborou a sua Estratégia Local de Habitação (ELH), sinalizando as soluções habitacionais para o território, com base no diagnóstico das carências habitacionais identificadas neste concelho

A ELH foi apresentada ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e aprovada no âmbito do 1º Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, programa que promove soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada, com um investimento total de 5 056 000 euros.

A ELH do concelho trofense foi aprovada a 4 de novembro de 2020 e enviada para o IHRU. Neste documento, a Câmara Municipal da Trofa priorizou, num primeiro momento, a reabilitação do edificado dos empreendimentos habitacionais; e num segundo momento, a programação estratégica das oportunidades de financiamento, no âmbito de outros investimentos previstos na Nova Geração de Políticas de Habitação, assim como a calendarização de ações, a identificação dos atores públicos e privados a envolver.

Para requalificar os empreendimentos habitacionais municipais, localizados em S. Martinho de Bougado e de S. Romão do Coronado, e para a aquisição e reabilitação de quase quatro dezenas de habitações para disponibilizar a famílias de baixos recursos, foi assinado a 14 de maio de 2021, no Fórum Trofa XXI, o acordo de colaboração da ELH da Trofa no âmbito do 1.º Direito. O documento ratificado pelo presidente do Município da Trofa, Sérgio Humberto e pela presidente do IHRU, Isabel Dias, foi homologado pela Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.

O acordo celebrado define a programação estratégica das soluções habitacionais a apoiar ao abrigo do programa 1º Direito para 162 agregados, correspondentes a 417 pessoas que vivem em condições habitacionais indignas neste município.

No âmbito de outros investimentos previstos na Nova Geração de Políticas de Habitação, nomeadamente, a identificação dos atores públicos e privados a envolver, a autarquia vai agora desenvolver várias ações, nomeadamente sessões de trabalho com as juntas de freguesia e com o Conselho Local de Ação Social da Trofa para apresentação do 1º Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, de forma a identificar potenciais beneficiários diretos e assegurar a revisão da ELH para a integração dos mesmos.