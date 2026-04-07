Mais de 50 animais foram libertados pelo movimento Famalicão Sem Correntes

Incêndio em apartamento na freguesia de Calendário deixa morador ferido

Um morador ficou ferido, na sequência de um incêndio que deflagrou, na tarde desta terça-feira, num apartamento em Calendário, Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 14h00, para a Rua Capitães de Abril.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.

O incêndio terá ficado circunscrito à área da cozinha.