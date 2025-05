Mais de 800 condutores apanhados ao telemóvel em apenas uma semana

A Coindu está a avançar com um processo de despedimento coletivo, desta vez na unidade de Joane, em Vila Nova de Famalicão. De acordo com informações apuradas junto do SINDEQ (Sindicato das Indústrias e Afins) vários trabalhadores têm sido informados que integram a lista de pessoas a serem dispensadas, sendo posteriormente chamados a reuniões com o departamento de recursos humanos, onde são definidos os termos do despedimento. No entanto, Cidade Hoje sabe que são 123 os profissionais que poderão ser despedidos e, na origem desta decisão da empresa estará a falta de encomendas e a incerteza no mercado internacional do setor automóvel.

Em simultâneo a este processo, o sindicato adianta ainda que cerca de 230 trabalhadores serão, muito em breve, colocados em regime de lay-off.

Recorde-se que esta empresa já teve uma unidade de produção em Arcos de Valdevez, que encerrou no final de 2023, tendo despedido cerca de 350 trabalhadores.

No próximo sábado, haverá um encontro entre o sindicato e os trabalhadores de forma a auxiliar os profissionais nas negociações com a entidade patronal.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, contactar a empresa.