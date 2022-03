Mais três jogadoras do FC Famalicão na Seleção Nacional

No Dia Mundial da Água, o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco juntou-se a esta comemoração com a apresentação à comunidade do projeto bIN, Be part of the solution, numa cerimónia onde estiveram presentes os vereadores da Educação e Ciência, Augusto Lima, e do Ambiente, Hélder Pereira, e Bruno Silva, presidente da Fundação Castro Alves.

Este ano, o Dia Mundial da Água esteve enquadrado no objetivo de desenvolvimento sustentável 6 (água e saneamento para todos até 2030), que integrou como tema central água subterrânea: tornar visível o invisível.

Na secundária Camilo Castelo Branco, os intervenientes são os alunos das turmas D e G de 11.º ano, em colaboração com os alunos do 12.º ano do curso Profissional Técnico Comunicação Gráfica, com uma participação e envolvimento muito especial da aluna Inês Ferreira. Procuram intervir ativamente na promoção do consumo de água da torneira da rede pública para beber e na mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Estes alunos estão a desenvolver o projeto bIN, Be part of the solution, que tem como parceiros o Município de Vila Nova de Famalicão, a empresa Águas do Norte e a Fundação Castro Alves.

Portugal é o quarto país da Europa com maior consumo per capita de água engarrafada, com um consumo médio de 146,4 L por habitante, de acordo com dados publicados pela indústria nacional do sector.

Recorde-se que a indústria das águas minerais e de nascente coloca anualmente no mercado nacional mais de mil milhões de embalagens de água engarrafada, das quais 85%, aproximadamente 911 milhões, correspondem a embalagens de plástico, o que, levando em consideração o peso médio de uma garrafa de plástico (19,32 g), equivale a cerca de 17 600 toneladas de resíduos de plástico provenientes unicamente do consumo de água engarrafada.

Por isso, os mentores deste projeto procuram elucidar a população. «Considerando os elevados níveis de qualidade da água da torneira da rede pública que chega ao nosso território e o impacto ambiental negativo que representa o consumo de água engarrafada, nomeadamente no que se refere aos resíduos produzidos, sendo simultaneamente menos vantajosa para o consumidor do ponto de vista económico, é do interesse de todos os cidadãos que se promova o consumo de água da torneira da rede pública. Esta é uma opção saudável e natural que pode responder à maioria das suas necessidades».

Neste sentido, os alunos vão desenvolver um questionário para conhecer os hábitos de consumo para beber da água da torneira da rede pública no concelho de Vila Nova de Famalicão. Este será o ponto de partida para o desenvolvimento de ações de sensibilização junto da população para a importância de consolidação/alteração de comportamentos e hábitos.

Os alunos desafiam a comunidade a participar no projeto respondendo ao questionário acessível através do link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0pviusS9YEiPS3euJqC7oXkCQY2iKMlCjKY7wKy5ZphUMVdIRVVOVUpTUjU2RzJHR0Y2MkdPQlFVNC4u