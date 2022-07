Mais uma jogadora do Famalicão contratada pelo Benfica

A avançada Daniela Silva terminou uma ligação de três temporadas com o Famalicão e assinou, até 2024, com as campeãs nacionais.

Recorde-se que também a guarda redes Rute Costa assinou pelo Benfica.

A atleta de 23 anos, natural de Arouca, fez 55 golos em 77 jogos.

Foto SL Benfica