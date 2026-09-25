Manuel Carneiro está desaparecido desde a manhã da passada quarta-feira. O homem costuma permanecer nas zonas de estacionamento junto ao Parque da Juventude, no centro de Famalicão.

Manuel vive na rua, apesar das várias tentativas da família para o ajudar a sair dessa situação. Durante o dia, é habitualmente visto a pedir dinheiro como arrumador de carros.

Os familiares procuram-no diariamente para lhe levar comida e medicação, uma vez que sofre de uma patologia que exige a toma diária de medicamentos. Desde quarta-feira que ninguém o está a conseguir localizá-lo.

O desaparecimento já foi comunicado à PSP.

Quem tiver visto Manuel Carneiro ou tiver alguma informação que possa ajudar a encontrá-lo deve contactar as autoridades.