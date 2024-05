Manuel Machado formaliza recandidatura à direção da Associação de Futebol de Braga

Numa festa da juventude que decorreu em Esposende, organizada pela distrital da JSD de Braga, o candidato a eurodeputado abordou o impacto «positivo» da mobilidade europeia para o reforço de competências das novas gerações. O famalicense fala de uma «oportunidade dos nossos jovens desenvolverem conhecimento e competências no seio da União Europeia», sendo, do seu ponto de vista, «uma mais-valia para a sua qualificação, o que representa uma motivação acrescida para tudo fazermos para que façam valer os seus conhecimentos no desenvolvimento sustentável e de qualidade do país», explicou.

No entanto, Paulo Cunha, que é o número dois da lista da Aliança Democrática, sublinhou a necessidade «de se assegurar um movimento de ida e volta».

O famalicense, que anda em campanha pela região, vê a União Europeia como «um espaço privilegiado de valorização dos jovens portugueses» num contexto de mobilidade que a AD quer incrementar «como estratégia para reforçar a afirmação e o desenvolvimento do país». O ex-autarca recordou que são os jovens «quem mais sente a experiência comunitária e quem mais perto está do perfil de cidadania europeia que a Aliança Democrática ambiciona para todos os portugueses».

No exercício do mandato que espera cumprir no Parlamento Europeu, Paulo Cunha referiu-se, também, ao importante papel que as novas gerações podem cumprir para Portugal ter mais peso nas instituições europeias. Além dos programas de mobilidade, de que o Erasmus é um bom exemplo, o candidato quer «mais vivência dos jovens portugueses no espaço europeu, com o incremento de programas de estágios profissionais de curta duração nas instituições europeias e fomento da empregabilidade de portugueses, preferencialmente jovens, nas instituições comunitárias».

Aos cerca de 80 jovens que se reuniram em Esposende, Paulo Cunha disse contar «com os jovens para concretizar este processo de emancipação portuguesa em contexto comunitário e os jovens portugueses contam comigo para que sejam bem-sucedidos».