No próximo sábado, 25 de novembro, vai acontecer uma ação de esclarecimento feita por elementos da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), cujo tema principal é “Capacitar e potencializar o envolvimento dos pais”.

Ao longo do dia, entre as 09h30 e as 17h30 vários temas são debatidos, entre eles a importância das associações de pais, direitos e deveres, fiscalidade e uso de capitais.

A iniciativa vai acontecer no Auditório da Casa da Juventude, em parceria com o Pelouro da Educação do Município de Famalicão.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória e pode ser feita aqui.