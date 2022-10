Denúncias de festa de cariz sexual no futebol feminino do FC Famalicão

O Portal de Denúncia, criado pela Federação Portuguesa de Futebol depois de acusações de assédio sexual, recebeu uma queixa de uma ex-jogadora do FC Famalicão, sobre uma alegada festa de cariz sexual. Segundo avança, esta quarta-feira, o jornal Público, a festa envolveu várias jogadoras de futebol do Famalicão e alguns elementos da equipa técnica e da estrutura, na temporada de 2021/2022.

Na denúncia revelada pelo Público, a antiga jogadora do Famalicão, refere-se a «uma alegada orgia e práticas de cariz sexual com pelo menos oito jogadoras num apartamento do clube, onde vivia um membro da equipa técnica». Diz a atleta, citada pela publicação, que «ao ver várias colegas de profissão denunciar práticas de assédio sexual de um treinador e diretor desportivo, mas também a conduta negligente dos dirigentes do Famalicão, que foram avisados e nada fizeram, decidi contar também por esta via o meu caso e esperar que se investigue, também, esta situação».

Recorde-se que a FPF abriu este canal após denúncias de acusações de assédio sexual envolvendo Miguel Afonso, à época treinador do Rio Ave e que após as alegadas práticas foi suspenso pelo FC Famalicão. Samuel Costa, diretor desportivo do emblema famalicense, também foi suspenso, por alegadas iguais práticas.